شرطة أبوظبي تطلق «الدفع الرقمي»

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي خدمة دفع المخالفات عبر القنوات الرقمية للمصرف، لتمكين عملاء المصرف من دفع مخالفاتهم المرورية، عن طريق خاصية الخصم المباشر من الحساب أو عن طريق البطاقات المغطاة الصادرة من المصرف.

كما يمكن لعملاء المصرف الاستفادة من خاصية تقسيط قيمة المخالفات المرورية بدفعات ميسرة، في حال تم سداد قيمة المخالفات عن طريق البطاقة المغطاة لفترة تصل إلى 12 شهراً وبدون أي رسوم إضافية أو أرباح.

وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، أن الخدمة تأتي في إطار دعم مبادرات التحول الرقمي واستخدام التقنية الحديثة وتطويرها لتواكب احتياجات العصر والتحديات، وتوفر تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين وفقاً للمعايير العالمية.