«التربية» تقر إتاحة أساليب تقييم بديلة لطلبة المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني و«البكالوريا الدولية»

أقرت وزارة التربية والتعليم إتاحة أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لطلبة المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني ومنهاج البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2020 - 2021.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس الثقة في المدارس الدولية الخاصة لإعداد أو تبني منهجيات تقييم رصينة تستفيد من خبراتها الطويلة في إجراءات التقييم المعتمدة في أنظمتها الأم والبناء عليها في ظل تغير الظروف أو الممكنات المتاحة لها.