توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. 
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والمد الثاني عند 00:15. والجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.
بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 19:45 والمد الثاني عند الساعة 06:42. الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:36.