طقس الإمارات غداً الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والمد الثاني عند 00:15. والجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 19:45 والمد الثاني عند الساعة 06:42. الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:36.