خطة متكاملة لتطوير منظومة تأمين وحماية المنشآت والمحطات بخورفكان

الشارقة (الاتحاد):

بدأت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة تأمين وحماية الأفراد والمنشآت ومحطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه في مدينة خورفكان، وتم البدء في فحص واختبار جميع أجهزة الأمن والسلامة ومعدات إطفاء الحرائق في جميع المواقع و المنشآت التابعة للهيئة بمدينة خورفكان وتركيب واستبدال مضخات مياه الحريق في محطة انتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أن الإدارة تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمراجعة وتطوير نظام الحماية والسلامة في جميع المنشآت والمحطات بمدينة خورفكان، وذلك بعد تنفيذ دراسة مستفيضة لتقييم نظم الأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقد مع احدى الشركات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة لمدة 3 سنوات، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تركيب أنظمة جديدة في جميع المنشآت والمحطات، وتتضمن الاتفاقية إشراف الشركة على أجهزة اطفاء الحريق اليدوية و الأتوماتيكية وصيانتها و التي تشمل 25 موقعاً تتضمن (المكتب الرئيسي – محطة توليد الكهرباء و إنتاج المياه- محطات ضخ وتوزيع المياه- محطات توزيع الكهرباء الفرعية – المخازن – و مكاتب الأقسام المختلفة).

وأكد أن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات والخبرات البشرية لتأمين المنشآت الحيوية ومحطات وشبكات الكهرباء، وتعمل باستمرار لرفع درجة الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة لتنمية مهارات العاملين، والتوعية بطرق التعامل خلال الأزمات والحالات الطارئة.

وأوضح الملا أن إدارة خورفكان، بالتعاون مع الشركة تعملان على توفير أفضل أنظمة التأمين والحماية للأفراد والمنشآت من خلال تطبيق أحدث تكنولوجيا، مشيراً إلى أن النظام المتطور للتأمين والحماية للأفراد والمنشآت يتضمن تصميمات ورسومات خاصة بأنظمة إنذار وإطفاء الحرائق كما توجد برامج الأمن والسلامة الخاصة بأنظمة إنذار وإطفاء الحرائق بجانب أنظمة تغطية خزانات الوقود بجميع محطات توليد الكهرباء في إدارة خورفكـــان (محطة كهرباء خورفكان والنحوة وشيص) كما يتضمن أنظمة تغطية خزانات الوقود بجميع محطات توليد الكهرباء في مدينة خورفكان، والتي تم تزويدها بنظام رغوي منخفض التمدد وهو أقل كثافة من الوقود السائل ولذا فهو يطفو على سطحه ويعمل على عزله عن مصدر الأوكسجين أي الهواء، وبذلك يتم إطفاء أي حريق بخزانات الوقود، وبالإضافة لذلك يتم تركيب نظام رشاشات المياه ليتم تبريد الخزان، كما يتم تركيب نظام إنذار للحريق في غرف التحكم.



