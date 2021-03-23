27 عملاً فنياً فريداً تثري قاعات «اللوفر أبوظبي»

يقتني متحف اللوفر أبوظبي 27 عملاً فنياً جديداً، من ضمنها لوحة فنية للرسام العالمي مارك شاغال، في حين استعار المتحف 18 عملاً فنياً من شريكه الفرنسي مركز بومبيدو، وذلك في إطار خطة تعزيز مجموعة المقتنيات الفنية المُعارة والمملوكة للمتحف.

ويقدم متحف اللوفر أبوظبي لزواره إلى جانب القطع المُعارة لوحة فنية «بين الظلام والنور» للفنان العالمي مارك شاغال، أحد أشهر رسامي القرن العشرين، والتي عمل على رسمها ما بين 1938 و1943، في حين ستعرض باقي القطع بقاعات المتحف خلال الأشهر المقبلة. وقالت فاخرة أحمد مبارك الكندي، أمين متحف مساعد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن القطع الفنية المُعارة من المتاحف الفرنسية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث.

وأضافت أن لوحة «بين الظلام والنور» تعد بمثابة تصوير ذاتي للفنان، حيث صوّر أصابعه وكأنها فراش للرسم، في حين اختار لـ وجهه اللون الأزرق الداكن، وغطى الجزء الأيمن منه بوجه فاتح اللون لامرأة محلقة، تجسيداً لزوجته الراحلة بيلا، مما يعطي صورة لشخصين بجسد واحد. ويخفي جسدها ثوباً أحمر لامعاً ليعطي انطباعاً بأن ذكراها راودت الفنان فجأة.

وأوضحت أن هذه اللوحة الفنية تشهد على نقطة فارقة في السياق السردي لتاريخ الفن لمجموعة متحف اللوفر أبوظبي من حقبة ما قبل الحرب إلى ما بعدها، حيث واصل الفنانون تجربة أشكال جديدة من التعبير في إطار تصالحهم مع الوقائع الجديدة وقبولهم بالتقنيات الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين.

واستعرضت الكندي جماليات اللوحة الفنية، إذ يبرز الهلال في ظلام خلفية اللوحة بصفته العنصر الوحيد الذي يشير إلى النور، التي تعبّر عن المرحلة العصيبة التي عاش فيها الرسام العالمي شاغال معاناة نتجت عن أحداث الحرب العالمية الثانية وفقدانه لزوجته بيلا عام 1944، إذ أدى ذلك إلى تبدّل في أعماله التي طغت عليها الألوان الداكنة، على خلاف الحكايات الخيالية والمشاهد الحالمة المفعمة بالألوان التي تميّزت بها أعماله في الفترة التي عاشها في فرنسا.

وأشارت إلى أن هذه اللوحة تصور التوجّه نحو عالم الأحلام والرؤى الشاعرية، والمخلوقات الغريبة، والتصوير الذاتي المثير للاضطراب، لتعبر بكل هذه الأنماط عن العنوان الذي اختاره لها شاغال بالفرنسية «ما بين الكلاب والذئاب»، في إشارة إلى الشفق واللحظات الساحرة التي تأتينا من دون ميعاد محدّد عند الغسق وقبل بزوغ الفجر.

وأشارت الكندي إلى أن هذه اللوحة تعكس إلى حد كبير خلفية الفنان متعددة الثقافات، فهي تُعطي مثالاً عن هجرة الفنانين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة الأميركية والتحديات التي نشأت خلال حقبة تطور الفنون، الأمر الذي أدى إلى نشوء رابط قوي بين أوروبا وأميركا خلال القرن العشرين.

يذكر أن الرسام العالمي مارك شاغال وُلد عام 1887 في بلدة حدودية بين روسيا وبيلاروسيا، ودرس الرسم في سانت بطرسبرغ، انتقل في العام 1910 إلى باريس، حيث التحق بمدرسة باريس للفنون الجميلة التي أتاحت له فرصة لقاء زملائه من كبار الفنانين والشعراء.



