"اقتصادية رأس الخيمة" تضبط 1014 قطعة مقلدة لعلامات تجارية

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مجموعة من البضائع المقلدة لعلامات تجارية عالمية بلغ عددها 1014 قطعة منذ بداية العام الجاري خلال عدة حملات نظمتها استجابةً لشكاوى أصحاب العلامات التجارية. وأثمرت أولى حملات إدارة الرقابة والحماية التجارية عن ضبط مجوهرات وحليّ "إكسسوارات" بلغ عددها 306 قطع، تلتها حملة لضبط منتجات مقلدة لأطعمة غذائية بلغت 609 قطع، إضافة لحملة تفتيشية أخرى أسفرت عن ضبط 99 قطعة تنوعت بين إطاراتٍ للسيارات وبعض قطع الغيار.

ودعا يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة المستهلكين إلى ضرورة التأني أثناء الشراء وقراءة البيانات المدونة على المنتج مثل تاريخ الإصدار وبلد المنشأ وغير ذلك، وفي حال الشك والريبة في مدى مصداقيتها، عليهم الرجوع لقسم الحماية التجارية للتأكد من جودتها ودقة بياناتها وحقيقتها.

ويعقد قسم الحماية التجارية كل عام ورش عمل سنوية للمجتمع بمختلف فئاته من موظفين، طلبة المدارس والجامعات والمتعاملين والمجتمع للتمييز بين المنتجات الأصلية والتقليدية بهدف رفع الثقافة الاستهلاكية وتجنب الوقوع ضحايا فخ التقليد.