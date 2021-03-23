"هيئة المعاشات" توضح قيمة منحة الوفاة وكيفية صرفها

نشرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر يوضح قيمة منحة الوفاة وكيفية صرفها.

وأوضحت هيئة المعاشات، أن قيمة المنحة تعادل قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش عن الأشهر الثلاث التالية للوفاة إضافة لراتب شهر الوفاة، وتصرف منحة الوفاة دفعة واحدة لمن كان يعيلهم صاحب المعاش وقت وفاته.

ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها كما أنه لا علاقة لها بالأنصبة المستحقة للورثة عن الأشهر التالية للوفاة التي تصرف شهرياً من الهيئة في مواعيد استحقاقها.

لمن تصرف منحة الوفاة؟ وهل يجوز لأي جهة الاستقطاع منها؟ تعرفوا على الإجابة معنا

#أمِّن_حياتهم_بمعاشك#معاشات_الإمارات#Uaepension pic.twitter.com/fe9SRf1GOP — هيئة المعاشات (@GPSSAAE) March 22, 2021