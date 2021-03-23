أبوظبي تبدأ التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة

أعلنت إمارة أبوظبي عن بدء التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة في الربع الأخير من العام الحالي.

ووقعت دائرة البلديات والنقل بالإمارة اتفاقية تعاون مع شركة بيانات لرسم الخرائط والمساحة والبيانات الجيومكانية، والتابعة لمجموعة "42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية منذ عام 2008، يتعاون بموجبها الطرفان في تنفيذ عملية التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة لنقل الركاب في إمارة أبوظبي، ودعم استراتيجية دائرة البلديات والنقل للنقل الذكي، وتطوير حلول ذكية ومبتكرة للتنقل تدعم جهود الدائرة ومركز النقل المتكامل التابع لها، نحو إرساء البنية التحتية اللازمة لاستخدام المركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وروادها، وتدعم التنمية المحلية بمختلف أبعادها.

ويبدأ التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى ثلاث مركبات تعمل في المنطقة الرئيسية بجزيرة ياس، وتتوزع مواقع الإركاب والتنزيل فيها على الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمكاتب، فيما تتضمن المرحلة الثانية ما يزيد على 10 مركبات في مناطق ومحطات مختلفة بمدينة أبوظبي.

وستكون الخدمة مجانية في المرحلتين، ويتم تقديمها من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءً، مع وجود موظف السلامة في مقعد القيادة، لتسهيل عملية التشغيل والتدخل في حال ظهور أي أمر مفاجئ، وحرصا على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.