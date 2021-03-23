أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفر خدمة إصدار شهادة تقدير العمر عبر موقعها الإلكتروني لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» تغريدة، «الصحة توفر خدمة إصدار شهادة تقدير العمر عبر موقعها الإلكتروني لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية".
توفر #وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات خدمة إصدار شهادة تقدير العمر عبر موقعها الإلكتروني لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية. للاطلاع على الملفات المطلوبة وخطوات تقديم الخدمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني#خدمات_الصحة_الالكترونية_2021@uaemgov pic.twitter.com/UmYsqA0RIg— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 23, 2021