أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفر خدمة إصدار شهادة تقدير العمر عبر موقعها الإلكتروني لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية. 
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» تغريدة، «الصحة توفر خدمة إصدار شهادة تقدير العمر عبر موقعها الإلكتروني لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية".

 