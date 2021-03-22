مريم المهيري: مركز عـالمي للأمن الغذائي

أبوظبي (وام)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أن توفر خطط شاملة وطنية لتمكين التحول إلى الاقتصاد المنتج الممكن بالمعرفة لصناعة وطنية متقدمة يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، من خلال خلق المزيد من الفرص للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته العالمية في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم.

وقالت معاليها، في تصريح بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن المستقبل لمن يمتلكون التكنولوجيا، ويساهمون في تطويرها وتطبيقها في مختلف المجالات، وتلعب الصناعات التكنولوجية الحديثة والقائمة على أسس الثورة الصناعية الرابعة دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل مختلف القطاعات الحيوية، ومنها الأمن الغذائي، من خلال تطويع تقنيات للإدارة الشاملة للغذاء».

وأضافت: «لقد أحدثت دولة الإمارات العديد من النجاحات على صعيد تطوير التكنولوجيا الحديثة، حيث تمتلك الدولة البنية التحتية المواتية والبيئة الجاذبة للاستثمار، وهو ما سوف يؤدي إلى التحول إلى الاقتصاد القائم على الإنتاج الممكن بالمعرفة والابتكار، ما يساهم في تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر حجر الأساس لتحقيق الرفاه المجتمعي».

واختتمت تصريحها بالقول: «يعتمد قطاع الغذاء بشكل رئيس على وجود قطاع صناعي رائد في الإمارات، ما سوف يساهم بشكل كبير في تعزيز أمننا الغذائي، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار».