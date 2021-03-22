ثاني الزيودي: التجارة الخارجية تزيد تنافسية منتجاتنا

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات حققت، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مكانة مرموقة اليوم في التجارة والصادرات المرتبطة بأنشطة الصناعة والتصنيع، حيث تأتي في المركز الأول اليوم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ 21 عالمياً على مؤشر «القدرات الإنتاجية» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لرصد أداء دول العالم في تحقيق أهدافها التنموية الوطنية.

وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «القطاع الصناعي محرك أساسي لتنمية التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما أن 40% من إجمالي قيمة إنتاج القطاع الصناعي بالدولة يتم تصديرها إلى الخارج، وقد صدرت الدولة ما تتجاوز قيمته 220 مليار درهم من السلع المرتبطة بالصناعات التحويلية، أي ما نسبته أكثر من 85% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية خلال عام 2020». ولفت إلى أن «الإحصائيات تشير إلى أن دولة الإمارات تستأثر اليوم بنسبة تفوق 37% من إجمالي الصادرات الصناعية العربية، كما حققت الريادة بنسب مهمة في بعض القطاعات الحيوية التي تسهم في بناء الاقتصاد الجديد، حيث تستأثر بنسبة تفوق 40% من صادرات الدول العربية من الأدوية، وبأكثر من 70% من الصادرات العربية من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة».