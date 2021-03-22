أحمد الفلاسي: دعم اقتصاد المعرفة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الصناعة بدولة الإمارات، نجح خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنوع والتنافسية وبناء السمعة الاقتصادية المرموقة لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، وأن إطلاق استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو خطوة بالغة الأهمية للارتقاء بأنشطة الصناعة والتصنيع بالدولة إلى مستويات جديدة، ومنافسة عالمياً.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn «مشروع 300 مليار»: «وفقاً لبيانات عام 2019، تضم دولة الإمارات اليوم أكثر من 32 ألف منشأة تعمل في مجالات الصناعات التحويلية المختلفة توفر الوظائف وفرص العمل لأكثر من 681 ألف عامل، ولا تقتصر أهمية قطاع الصناعة على مساهمته المباشرة في الاقتصاد فحسب، بل تشير الدراسات إلى أن كل درهم مبيعات من القطاع الصناعي يضيف نحو 1.3 درهم في القطاعات الأخرى، وأكد معاليه أن تركيز الاستراتيجية على دور التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق النمو الصناعي المنشود سيشجع مشاركة المبتكرين والمخترعين والشركات الصغيرة والمتوسطة على دعم التوجه نحو تطوير صناعات متقدمة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والملكية الفكرية والبحث والتطوير، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.