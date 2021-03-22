8 مقومات تقود نمو صناعة الإمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

رصد رجال صناعة وأعمال، 8 مقومات تؤهل قطاع الصناعة بالإمارات لمواصلة النمو وتجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد- 19».

تصدر تلك المقومات، بحسب هؤلاء، البنية التحتية القوية، لاسيما بمجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الخدمات اللوجستية وشبكات النقل القوية والمناطق الحرة الرائدة بالمنطقة.

قال صناعيون لـ «الاتحاد»: إن الإمارات أرست ركائز لتمكين التقدم والنمو الصناعي، استناداً إلى الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تحقيق نجاحات قوية في صناعات المستقبل مثل الفضاء والتكنولوجيا الطبية، بالإضافة للتقنيات المتقدمة في مجالات أمن المياه والغذاء وتنويع مصادر الطاقة، ما يؤهل الدولة لتكون مركزاً للتصنيع القائم على التكنولوجيا الحديثة.

وأشاروا إلى أن سهولة ممارسة الأعمال بالإمارات، والبيئة القانونية والتشريعية الجاذبة، وقوة القطاع المالي وتوفر السيولة المالية اللازمة لتعزيز الاستثمارات بالقطاع، ساهم بشكل قاطع في تأسيس قطاع صناعي قوي بالإمارات.

وكشف تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي لعام 2020، والصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مؤخراً، عن دخول 11 منشأة صناعية جديدة حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال عام 2020، بإجمالي استثمارات 3.9 مليار درهم، حيث تنوعت المنشآت لتشمل الصناعات المعدنية، والغذائية والكيميائية، والإلكترونية والكهربائية، والمعدات والآلات، والطاقة والاستدامة، والمنسوجات والملابس والجلود والأخشاب والورق، وصناعات إنشائية وزجاجية وعامة.

عدنان المرزوقي

موقع متميز

وقال عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«جروب إنترناشيونال القابضة»: إن الإمارات تتميز بموقع جغرافي استراتيجي في مفترق طرق تجارية بين قارات العالم، في ظل توافر موانئ على الخليج العربي، وأيضاً على طريق التجارة العالمية، مثل ميناء الفجيرة، وهو ما يساعد المستثمرين والمصنعين بالإمارات في الوصول لأهم الأسواق العالمية.

وأضاف أن توافر شبكة نقل قوية يعزز من مكانة الدولة كهمزة وصل بين الشرق والغرب، لافتاً إلى أهمية توافر وسائل النقل والطرق الحديثة لنقل البضائع والموانئ، مثل ميناء «جبل علي» في جذب المزيد من الاستثمارات والصناعات بالدولة، لاسيما في ظل سهولة الإجراءات والتخليص والتصدير من الدولة.

وأضاف أن وجود قطار الاتحاد بأبوظبي أيضاً، يمثل أحد المزايا التنافسية المهمة للإمارات فيما يتعلق بخدمات النقل للمصانع، مقارنة بدول المنطقة.

تشجيع الاستثمار الأجنبي في الإمارات

أوضح عدنان إبراهيم المرزوقي، أن الإمارات تُعد مقراً لمعظم شركات النقل والخدمات اللوجستية والشحن العالمية، فضلاً عن اعتماد خطوط الملاحة العالمية على الإمارات، لاسيما ميناء خليفة وميناء جبل علي.

وأشار إلى أن تنوع المناطق الحرة بالدولة يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار بالإمارات، في ظل سهولة تملك مصانعها بنسبة 100%، دون اشتراط شريك محلي، وسهولة الإجراءات وإصدار التراخيص.

ولفت إلى أن الدعم المتواصل للمنتجات المحلية ساهم في تعزيز الصناعة بالإمارات، لاسيما في ظل استفادة المصدرين من الإمارات من اتفاقيات الازدواج الضريبي بين الإمارات والعديد من الدول، حيث تستفيد المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» من عدم سداد ضرائب بالكثير من الدول، فضلاً عن الاستفادة من تخفيضات على الرسوم الجمركية، وهو ما يؤدي لعدم تحمل المنتج الذي يصنع بالإمارات لأي تكاليف إضافية.

وأكد المرزوقي استفادة القطاع من تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة، لاسيما فيما يتعلق بسهولة إصدار الرخص الصناعية للمصانع وإنهاء الإجراءات، فضلاً عن استفادة المستثمرين من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة سواء في الصناعة ذاتها، أو في إنهاء الإجراءات والتراخيص وكافة المعاملات بطريقة إلكترونية، بجانب البيئة التشريعية والقانونية التي توفر الحماية للمستثمرين من كافة دول العالم.

وأضاف أن إيجارات الأراضي الصناعية بالإمارات تعد تنافسية مقارنة بالعديد من الدول، فضلاً عن حرص كثير من الجهات على إطلاق العديد من المبادرات المحفزة والدعم المتواصل لتعزيز البيئة الاستثمارية بمجال الصناعة.

أحمد الخلافي

بنية رقمية متطورة

أكد أحمد الخلافي مدير عام شركة هيوليت بكارد إنتربرايز في الإمارات، أن دولة الإمارات عملت منذ سنوات على إرساء بنية تحتية رقمية متطورة، مع توالي الاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البنية التحتية التكنولوجية القوية تؤهل الدولة لتكون مركزاً للتصنيع القائم على التكنولوجيا الحديثة، لاسيما أن كافة الصناعات اليوم تقوم بشكل أساسي على التكنولوجيا، وتعتمد بشكل مباشر على خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأضاف الخلافي أن الإمارات تحتل مكانة بارزة على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً وعلى دول المنطقة، كواحدة من أفضل دول العالم تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ14 عالمياً في الترتيب العام، وحافظت الإمارات في تقرير هذا العام على صدارتها في المركز الأول عربياً في كافة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير، وهي: محور «التكنولوجيا» والذي حققت به الدولة المركز الرابع عالمياً، والمركز الـ 11 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 4 مراتب في محور «المعرفة».

كما حلّت الإمارات الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً على مؤشر التقدم التكنولوجي للدول، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينانس»، محققةً 3.587 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس الأداء المحرز لـ 67 دولة في السباق التكنولوجي العالمي.

عبدالله باعبيد

مؤشرات تنافسية

أكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي»، أن الإمارات تعد بيئة مثالية للاستثمار بمجال الصناعة في ظل توافر العديد من المقومات لنجاح الاستثمارات الصناعية، لافتاً إلى أهمية الإعلان مؤخراً عن البرنامج النووي الإماراتي السلمي، والذي يسهم في توفير 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء النظيفة، ما يعني توافر فائض كبير من الكهرباء، وهو ما يجب أن يتم استغلاله في مزيد من الصناعات، لاسيما تلك التي تحتاج لكميات كبيرة من الكهرباء، مثل صناعة الألمنيوم والحديد والطيران.

ولفت إلى أهمية التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الحالية في ظل توافر البنية التحتية الصناعية القوية، والكهرباء، فضلاً عن توافر العديد من المقومات الأخرى، ومنها معدل النمو الاقتصادي المرتفع، وتصدر الإمارات للعديد من المؤشرات التنافسية الدولية، بجانب توافر التمويل، وسهولة التصدير، والخدمات اللوجستية، وقوة شبكة النقل البحرية والبرية والجوية، في ظل المكانة الدولية المرموقة للعديد من المؤسسات الإماراتية العاملة بهذا المجال، مثل موانئ دبي، و«طيران الاتحاد»، و«طيران الإمارات».

وأضاف أن مقومات الصناعة بالإمارات تشمل كذلك توافر مجمعات صناعية كبرى يمكن الاستفادة منها، مع توافر المواد الخام لكثير من الصناعات، بجانب الأيدي العاملة الماهرة، لافتاً كذلك إلى أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي، والاستقرار السياسي وتوفر الأمن والأمان بالدولة، في جذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح باعبيد أن الإمارات توفر بيئة أعمال سهلة، مع وجود إعفاءات لتسهيل التصدير للخارج، لافتاً كذلك إلى أهمية البنية التحتية التكنولوجية القوية في دعم قطاع الصناعة، لاسيما في ظل اعتماد الصناعات بشكل كبير على خدمات التكنولوجيا والاتصالات والإنترنت.

وقال: إن وجود مناطق حرة قوية بالإمارات، مثل «جبل علي» أو كيزاد، فضلاً عن المناطق الصناعية الكبرى مثل «الرويس»، يرسخ مكانة الإمارات القوية بقطاع الصناعة، ويجذب المزيد من المستثمرين بكافة القطاعات، حيث تعد الإمارات الوجهة الاستثمارية الأولى بالمنطقة.