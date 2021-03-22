بلهول: خطوة متقدمة نحو تعزيز الصناعة

دبي (الاتحاد)

أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تضع التفوق والتميز المستقبلي معياراً لأي مهمة أو خطة وطنية، وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في مسيرة التقدم المستدام للدولة لما تمثله الصناعة من عصب حيوي لتطور الأمم.

وقال: «ستكون الاستراتيجية الجديدة إحدى روافد التمكين لاقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار، خلال السنوات العشر القادمة ضمن المسيرة نحو وضع دولة الإمارات في مركز متقدم في المشهد الصناعي العالمي بحلول مئويتها في عام 2071».