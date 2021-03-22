سلطان بن سليم: نقلة نوعية للاقتصاد الوطني

دبي (الاتحاد)

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تمثل الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد الوطني، ستعزز القدرات التنافسية لدولة الإمارات.

وأضاف: سنعمل في موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم نجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة، بما توفره الموانئ والمناطق والحرة والخدمات الجمركية واللوجستية في إمارة دبي من إمكانات كبيرة.