حنان أهلي: الصناعة رافد مهم للاقتصاد

أبوظبي (الاتحاد)

قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، باعتباره يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي للدولة ما نسبته 11.6%، كما أن القطاع الصناعي في الدولة يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين، حيث بلغت نسبة عدد العاملين في القطاع حوالي 10% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وتابعت أهلي: «إن دولة الإمارات توجد فيها قطاعات صناعية تقوم على أساس قوي يمكنها من الوصول للعالمية من خلال اعتماد الابتكار، والتقنيات المتقدمة».