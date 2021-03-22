تعرف على طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة، بإذن الله، رطبا وصحوا بوجه عام، مغبرا نهاراً غرباً مع ارتفاع في درجات الحرارة وخاصة نهارا.

يكون الطقس الثلاثاء رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية وصحوا إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة. الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً نهاراً شرقاً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. يكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي ومتوسطا إلى خفيف في بحر عمان.

يظل الطقس يوم الأربعاء رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يشهد يوم الخميس طقسا صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً غرباً، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي، مائلا للحرارة نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم الجمعة صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً غرباً، غائما جزئياً إلى غائم أحيانا على الساحل الشرقي مع ارتفاع في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يوم السبت، يكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً غرباً، غائما جزئياً على الساحل الشرقي، مائلا للحرارة نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.



