حرم حاكم أم القيوين: رؤية القيادة توجت «الخمسين الأولى» بالازدهار

أم القيوين (وام)

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، أن التقدم والازدهار الذي توجت به الإمارات في الخمسين عاماً الأولى من عمرها، نتاج رؤية قيادة حكيمة آمنت بقدرات كوادرها الوطنية، وقدمت لهم الدعم الكامل فواجهت بإصرار كوادرها وعزيمتهم العديد من التحديات لتسطر بهم قصص الريادة في قطاعات عديدة، والوصول إلى مستوى التنافسية على مستوى العالم.

وقالت: إن ثقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين بأبنائهم المواطنين كبيرة، لذا حرصوا على أن يكون استثمارهم الأكبر في الإنسان، فقدموا الاهتمام والرعاية التي توفر لهم جودة الحياة في شتى المجالات.

وعن دور المرأة في الخمسين عاماً القادمة، قالت الشيخة سمية، إن إيمان قيادة الإمارات بقدرات المرأة وأهميتها في المجتمع جعلها شريكاً في عملية البناء والتنمية، فقدمت نماذج مشرفة على مستويات عدة، مؤكدة أن دولة الإمارات قدمت الدعم والمساندة للمرأة من خلال إطلاق المبادرات النوعية وتقديم الفرص الاستثنائية لها، ما جعلها شريكاً أساسياً في تنمية الدولة ونهضتها.

كما أكدت أن رعاية وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة في الإمارات، واهتمام سموها خلال خمسة عقود ببنت الإمارات على كافة المستويات، وتمكينها في العديد من قطاعات الدولة، كان سبباً في ريادتها على المستوى الحكومي والدبلوماسي والبرلماني، ونجاحها في مجالات نوعية وتخصصات نادرة مثل الفضاء والطاقة النظيفة وغيرها.

وقالت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي: «إن الخمسين عاماً القادمة ستكون أعوام استمرار للمسيرة التنموية الساعية إلى تحقيق الجودة في جميع مناحي الحياة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».