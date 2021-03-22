موزة بنت طحنون: الشيخة فاطمة دشنت نموذجاً فريداً لمسيرة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم قسم الشؤون الطلبة بجامعة أبوظبي حفلاً افتراضياً ضمن «احتفالات أم الإمارات»، التي أقيمت بمناسبة يوم الأم، والذي تضمن عدداً من الفعاليات والفقرات والحلقات النقاشية التي ألقت الضوء على إنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

شارك في الحفل الشيخة الأستاذة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان أستاذ الإدارة بجامعة أبوظبي ورئيسة المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال بالجامعة.

ورفعت الشيخة الأستاذة الدكتورة موزة أسمى آيات العرفان والامتنان إلى الوالدة الغالية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مؤكدة تجديد الفخر والاعتزاز بدورها الوطني الرائد والتي تعتبر رائدة تمكين المرأة التي دشنت نموذجاً فريداً لمسيرة المرأة الإماراتية، حتى أصبحت المرأة شريكاً رئيسياً في الإنجاز ودعم مسيرة النهضة والنماء والازدهار.

وقالت: «أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً للإبداع والتميز والريادة تحت ظل قيادتنا الرشيدة وبفضل الجهود التي تبذلها أم الإمارات، مضيفة أن من أبلغ صور الإبداع التي لمسناها للمرأة الإماراتية هي مساهمة الشابات المواطنات في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لدولة الإمارات والعرب في وصول مسبار الأمل إلى المريخ».