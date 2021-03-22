أسبوع التدريب المهني للمعلمين الأحد المقبل «عن بُعد»

دينا جوني (دبي)

تنظم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أسبوع التطوير المهني للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2020 - 2021، حرصاً منها على الارتقاء بالكفاءات المهنية للمعلمين في الميدان التربوي.

ولفتت «تعليم» إلى أن المعلمين من جميع المراحل التعليمية يلتزمون بحضور أسبوع التطوير المهني من 28 مارس لغاية الأول من أبريل، والذي سيكون عن بعد، متزامناً وغير متزامن، بحسب الخطة المحددة لكل مجموعة.

وأوضحت «تعليم»، من خلال إدارة التدريب والتنمية المهنية، أن حضور التدريب يعتبر إلزامياً لجميع الكادر المدرسي، ولجميع التخصصات والحلقات، ويعتبر المعلم متغيباً عن التدريب في حال لم يلتحق بالبرنامج التدريبي في الفترات والمواعيد المحددة.

ووضعت الإدارة خططاً تدريبية للمعلمين تشمل اللغة الصينية التي تتناول عدداً من المحاور، منها تعلّم اللغة الصينية خلال الجائحة، واستراتيجيات تعليم القواعد والحروف، وإدارة الصف، ومقدمة لطريق الحرير، وتصميم الأنشطة الصفية، وغيرها.

كما وضعت الإدارة 10 حصص تدريبية للمعلمين من جميع المواد التخصصية، تتعلق بجودة الحياة في البيئة التعليمية، والفاقد التعليمي، والتدريس الفعّال، والتقييم الموجّه نحو التعلّم، وتنمية مهارات الحساب والقراءة والكتابة عبر المواد الدراسية المختلفة، وغيرها.

كما خصصت إدارة التدريب والتنمية المهنية ورشاً تخصصية موجّهة للمرشدين الأكاديميين في المدارس عن صياغة الأفكار المحفّزة على الابتكار، والقيادة والذكاء العاطفي، وجودة الحياة في البيئة المدرسية.

ودعت «تعليم» المعلمين إلى التفاعل الإيجابي في بيئة التدريب الإلكترونية والمشاركة الإيجابية في مجموعات النقاش مع بقية المعلمين المشاركين والمدربين، وتطبيق المهارات الجديدة في التدريب خلال عملية التعليم عن بُعد. ولفتت إلى أنه على كل معلم التأكد من مجتمع التعلم الذي ينتمي إليه، وفي حال تعذر ذلك التواصل مع منسق التدريب.

وأكدت أن كل معلم يتحمل مسؤولية التزامه بالوجود في مجتمعات التعلم المهنية المعني بها في الوقت المحدد، من خلال تطبيق «مايكروسوفت تيمز»، والإضافة أو التعديل على قنوات التدريب قبل انطلاق أسبوع التدريب المهني.