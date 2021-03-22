«الشارقة للابتكار» يستضيف قمّة تكنولوجيا المستقبل 7

لمياء الهرمودي (الشارقة)

استضاف مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات الإصدار السابع لقمّة تكنولوجيا المستقبل وجوائز كتاليست، الذي أقيم مباشرةً، وبالحضور الشخصي صباح أمس في المقرّ الرئيسي للمجمّع، كما تم نقله عبر تقنيات «الإنترنت».

افتتح الحدث حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وروناك سامانتاراي الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إي سي ميديا جروب» والمؤسس المشارك للمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات الأخرى من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حسين المحمودي: «في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع التحديات التكنولوجية الجديدة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ركّزت قمّة تكنولوجيا المستقبل على شعارها الرئيسي، #معاً_أقوى بغرض تسليط الضوء على مدى قدرة التعاون بين البشر والتكنولوجيا على متابعة الجهود المبذولة لدفع عجلة قطاع تكنولوجيا المعلومات وازدهاره سريعًا وسط ما يُطلق عليه اسم الأوضاع الطبيعية الجديدة».

وأضاف: «لقد أحرزت الأتمتة تقدماً هائلاً، ونجحنا في التكيّف من خلال الخروج عن جدران المكاتب والعمل عن بُعد بكل فاعلية. وقد تأثر التكيف السريع للتكنولوجيا عبر جميع القطاعات، بدايةً من قطاع التصنيع وحتى قطاعات التجزئة، والرعاية الصحيّة، والخدمات اللوجستية والإمداد، وتقديم الخدمات الأساسية».

أتاح الحدث للحضور إجراء جولة في موقع مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار المستقبلي، ومشاهدة مختبر الابتكار، ومشروع شبكة «سكاي بود»، وغيرها من الأعمال المبتكرة.