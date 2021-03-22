عبدالعزيز النعيمي يترأس اجتماع «مدينة عجمان الإعلامية»

عجمان (وام)

عقد مجلس إدارة «مدينة عجمان الإعلامية الحرة» اجتماعه الأول لسنة 2021 صباح أمس بفندق فيرمونت عجمان المدينة، برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس المجلس، وحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومحمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي للمدينة. تصدر جدول أعمال الاجتماع عرض للحساب الختامي للمدينة الإعلامية في 31 ديسمبر 2020 واعتماده من قبل مجلس الإدارة، في حين استعرض محمود خليل الهاشمي تقريراً بشأن الوضع الاقتصادي للمناطق الحرة العالمية في ظل أزمة جائحة «كوفيد-19». وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي من شأنها تعزيز المكانة المنشودة للمدينة الإعلامية ورفع تنافسيتها بين المناطق الحرة الإعلامية المميزة محلياً وإقليمياً، وفق أعلى المعايير القانونية والإدارية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ورفد الاستثمار في إمارة عجمان، وعلى مستوى الدولة.