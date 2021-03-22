جامعة الإمارات تُكرّم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار

العين (الاتحاد)

أقامت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، حفل تكريم للفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار من الطلبة، أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية المُتّبعة.

حضر حفل التكريم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وأعضاء الهيئة التدريسية، ومجموعة من طلبة الجامعة.

وقالت الدكتورة خولة الكعبي، المدير التنفيذي للابتكار: «نجتمع اليوم لنحتفي بمبتكرينا من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية وموظفين، حيث تأتي هذه الجائزة كل عام لتعزيز مستوى الوعي بأهمية الابتكار ودعم المبتكرين، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي، مع ضمان الوصول بالجميع إلى فرص الإبداع والابتكار من خلال بيئة ملائمة وداعمة».

وأوضحت: «في كل عام تستقطب هذه الجائزة مجموعة كبيرة من الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الإمارات، ليشاركوا جميعاً في تقديم أعمالهم الابتكارية ومشاريعهم البحثية التي تدعم التفكير الابتكاري الذي يضمن لنا مستقبلاً مشرقاً مليئاً بالإنجازات على الصعد كافة، مقدمين حلولاً فعالة لمواجهة التحديات».

وكرم معالي زكي أنور نسيبة رئيس لجنة التحكيم الدكتور سمير أبوعيشة، والدكتورة خولة الكعبي، المدير التنفيذي للابتكار والفائزين بالجائزة.