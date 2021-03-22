القطاع الصحي بدبي يستعيد حيويته

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد مسؤولون بالقطاع الصحي بدبي، ارتفاع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمختلف المرافق الطبية بالإمارة، ليعاود القطاع الصحي تقديم خدماته بنسبة 100%، مع بدء تطبيق قرار عودة العمليات الجراحية الاختيارية وغير الضرورية.

وقالوا إن استئناف جميع الخدمات الصحية بدبي يظهر قدرة القطاع الصحي في الدولة على التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» العالمية بكل اقتدار.

وأعلنوا أنه حدث خلال اليومين الماضيين زيادة في الإقبال على العديد من الخدمات الطبية، وعلى رأسها جراحات التجميل والعيون والأسنان والسمنة، باعتبارها أبرز الخدمات التي كانت معلقة «مؤقتاً» بسبب الحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى إعادة إدخال مرضى بعض التخصصات للقسم الداخلي، وعودة المرضى ذوي الحالات المزمنة لزيارة الطبيب المعالج لها، وذلك في حالة الحاجة إلى ذلك.

مؤهلات العودة

وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «إن استئناف عمل القطاع الصحي بنسبة 100% يعود لامتلاك الدولة بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، منظومة صحية قوية كان لها الفضل في مواجهة هذا الوباء والحد من تداعياته، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية».

وأضاف: «ولدينا في المنطقة الحرة بنية تحتية متطورة قادرة على الاستجابة لكافة متطلبات المرحلة الحالية، كما أن عودة استئناف العمليات الجراحية الاختيارية سيعزز من نمو القطاع الصحي والمنشآت الصحية في مدينة دبي الطبية».

وقال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «إن عودة استئناف العمليات الجراحية الاختيارية، يظهر قدرة القطاع الصحي في الدولة على التعامل مع الجائحة العالمية بكل اقتدار».

وأضاف: «يبرز التوازن بين إجراءات مكافحة هذا الوباء والاستمرار القيام بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية المختلفة بنسبة 100%، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة».

وذكر أن سلطة مدينة دبي الطبية تقوم بتنسيق جهودها في هذا الشأن مع الجهات الصحية والجهات ذات الصلة في الدولة، مشيراً إلى أنه تم السماح لجميع المرافق الطبية المرخصة في المنطقة الحرة بإجراء الجراحات الاختيارية بنسبة 100%، وذلك بعد تقييم للحالة الوبائية في الإمارة.

نتائج سريعة

ووصف الدكتور طارق دوفان المدير الطبي في المستشفى الأميركي في دبي، إعلان هيئة الصحة في دبي عودة العمل من جديد للعمليات الاختيارية غير الضرورية إلى القطاع الصحي الخاص في الإمارة، بأنه «مؤشر إيجابي على انحسار تأثيرات الجائحة بشكل كبير» بعد تضافر الجهود في الفترة الماضية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا».

ولفت إلى أن إيقاف هذه العمليات كان الهدف منه حماية صحة المرضي، والحد من انتشار العدوي، وتقليل الضغط على المنظومة الصحية في الدولة، بما يساعد الطواقم الطبية على استيعاب كافة الحالات المصابة، والتي بدأت بالفعل في التراجع والانخفاض بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب، وسيكون له تأثيرات وفوائد إيجابية؛ إذ يهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المرضي وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة بالكامل للحالات المرضية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة، موضحاً أن جميع المستشفيات الخاصة أبدت خلال الفترة الماضية الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة من صحة دبي، مع إعطاء أولوية أكبر للحالات الحرجة.

وذكر دوفان، أن عودة العمليات الاختيارية وغير الضرورية ستعزز بشكل كبير من عمليات وإيرادات المستشفيات، مشيراً إلى أن العمليات الجراحية غير الضرورية تشمل جراحات التجميل والعيون والأسنان، والتي لا يسبب تأجيلها بعض الوقت أي خطورة على صحة الشخص، على عكس العمليات الجراحية الضرورية.

وأضاف: «يتم تصنيف مرضي الجراحات الاختيارية حسب الدرجة الحرجة لحالتهم، بناءً على تقييم الاختصاصي الطبي وفى الظروف العادية، يتم إعطاء أولوية للحالات المصنفة على أنها عاجلة بفترة 30 يوماً أو أقل والحالات شبه العاجلة بفترة 90 يوماً أو أقل، والحالات غير العاجلة بفترة 12 شهراً أو أقل.

استقرار صحي

قال الدكتور عثمان البكري الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث دبي: «عودة الخدمات الصحية بدبي إلى وضعها الطبيعي، ما هي إلا عودة الروح للجسد وبث الثقة والطمأنينة بين الناس، ودليل مؤكد أن البلاد آمنة ومستقرة صحياً، ولذلك تقرر أن تعود المستشفيات للعمل بصورتها العادية وإنهاء حالة الانتظار بالنسبة للجراحات المؤجلة». وأكد أن ذلك يؤثر بالإيجاب على استقرار واستمرار المستشفيات في تأدية واجبها على أكمل وجه، لحاجة المستشفيات لزيادة دخولها والمحافظة على كوادرها، وبالتالي تزيد من الإقبال على السياحة العلاجية، وتزيد من أعداد المرضى الراغبين في العلاج بدبي خاصة والإمارات بصفة عامة. وأفاد بأن هذا يعني زيادة نسبة الطاقة الاستيعابية وعدد الجراحات لبعض المستشفيات بما يزيد على 60%، نتيجة عودة العمليات الجراحية وإعادة إدخال المرضى للقسم الداخلي، وعودة المرضى ذوي الحالات المزمنة لزيارة الطبيب المعالج لها، وكذلك الجراحات المؤجلة.