حملات تفتيشية لـ «طرق دبي» على توصيل الطلبات

دبي (وام)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات حملات تفتيشية توعوية على مدى شهر شملت 120 منشأة خاصة بخدمات تنظيم وتوصيل الطلبات كمرحلة أولى من إجمالي 415 منشأة مسجلة في النظام المروري، وذلك في إطار حرصها على مدى توفر التصاريح اللازمة والاشتراطات الفنية للدراجات والسائقين والمنشآت ذات الصلة. وقال محمد نبهان مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن هذه العمليات التفتيشية تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي يتم وضعها على مدار العام لمراقبة نشاط المنشآت التي تقدم خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات للزبائن، وما يتعلق بهذا النشاط من دراجات وسائقين وشركات. وأكد محمد نبهان أن هذه الحملات تهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المعنيين بمزاولة هذا النشاط، نظراً لأهميته في الحياة اليومية للجمهور خاصة أثناء تداعيات فيروس كورونا «كوفيد- 19».