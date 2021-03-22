«الإغاثة الهندية»: الإمارات وفرت مياهاً نقية للأسر الفقيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الدكتور عبد الحكيم الأزهري مدير إدارة مدينة المعرفة بكاليكوت ورئيس مركز الإغاثة الخيرية الهندية، بالدعم اللامحدود الذي قدمته وما زالت تقدمه دولة الإمارات في تنفيذ عدة مشاريع خيرية في توفير وتوزيع المياه العذبة في مختلف مناطق الهند، وقال الدكتور الأزهري بمناسبة احتفاليات اليوم العالمي للمياه لعام 2021: إن مركز الإغاثة الخيرية الهندية قام بتنفيذ 10138 مشروع مياه عذبة في المناطق الريفية النائية بمختلف ولايات الهند بما فيها بيهار وأوتاربراديش وجاركاند ومهاراشترا ودلهي وكرنادكا وتاملنادو وكيرالا وكشمير وغيرها، وذلك بتمويل من الجمعيات الخيرية العاملة في الإمارات، بما فيها هيئة الهلال الأحمر، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية.

وأكد الدكتور الأزهري أن معظم المشاريع التي قام بتنفيذها مركز الإغاثة الخيرية بمساعدة من هذه الجمعيات الخيرية كانت في مواقع حساسية، وساعدت على توفير مياه نقية لعديد من الأسر الفقيرة المحرومة، بالإضافة إلى اهتمامه البالغ في تنفيد عديد من المشاريع في مناطق منكوبة بالكوارث الطبيعية، وأضاف: إن هناك بعضاً من المناطق الريفية ما زالت تحتاج إلى توفير المياه العذبة بشكل عاجل.