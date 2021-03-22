ارتفاع درجات الحرارة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم، وخلال الأيام المقبلة، حيث يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع.

وتوقع أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. وبناء على تقرير المركز، بدأت الفترة الانتقالية (الاعتدال الربيعي)، وهي الفترة الانتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف، والتي تتميز باختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي، والذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية، وهي بداية الفترة الانتقالية (الاعتدال الربيعي)، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة لدوران الأرض حول الشمس، ومعها تطول فترة النهار تدريجياً، وترتفع درجات الحرارة، خاصة في فترات النهار.