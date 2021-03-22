«الحواسيب الآلية» لبلدية أبوظبي في قائمة أفضل 25 ابتكاراً

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل في إضافة إنجاز جديد، حيث تم اعتماد نظام الحواسيب الآلية المتنقلة الذي أطلقته البلدية ضمن أفضل 25 ابتكاراً لسنة 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة، متفوقاً على أكثر من 500 ابتكار تم ترشيحها لهذه الفئة.

وجاء فوز بلدية مدينة أبوظبي ضمن الاحتفال الذي نظمته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بالفائزين بجائزة الإمارات تبتكر 2021، لتكريم أفضل المبادرات المبتكرة، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر الإمارات تبتكر 2021، في دبي.

وتدعم الجائزة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز الأفكار الابتكارية وسبل تطبيقها، وتشجيع المبتكرين.

الجدير بالذكر أن نظام الحواسيب الآلية المتنقلة أحد ابتكارات بلدية مدينة أبوظبي التي ساهمت في تحسين عمليات المسح اليومية عن طريق أتمتة كافة أنشطة العمل المكتبية والميدانية بكافة مراحلها، مما زاد من الإنتاجية والكفاءة، وتوفير الوقت والجهد، كما يحسن النظام مختلف العمليات القائمة حيث يتبنى النظام برمجيات وأجهزة حديثة تتيح تأدية مختلف المهام اليومية بصورة أكثر فعالية وكفاءة. ويتضمن هذا الحل التقني تزويد المساحين الميدانيين بأجهزة متنقلة تتيح لهم الوصول إلى 8 خدمات تتعلق باستعراض الأراضي، وإسقاط المحاور، والتحقق من الأدوات، والمسح. وكنتيجة لتطبيق هذه التقنية على نطاق واسع، تضاعفت إنتاجية المساحين الميدانيين بحيث أصبح المساح الميداني الواحد ينجز ضعف المعاملات التي كان ينجزها سابقاً، بالإضافة إلى تسريع إنجاز المعاملات وبوقت قصير.

أما بالنسبة لجودة البيانات، فشهدت زيادة ملحوظة، حيث يعزى ذلك إلى الحد من الأخطاء البشرية في الطباعة واستخراج التقارير المؤتمتة بشفافية تامة، ما أدى إلى الاستغناء التام عن الورق.