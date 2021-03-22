نظم المعلومات الجغرافية في بلدية رأس الخيمة يستعرض أهم الإنجازات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شارك مركز نظم المعلومات الجغرافية في دائرة بلدية رأس الخيمة في جلسة افتراضية عن «البيانات المكانية»، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، حيث تم استعراض أهم الإنجازات والمشاريع وأفضل الممارسات الناجحة المطبقة. وجاءت الجلسة الحوارية تحت عنوان: «البيانات المكانية» في إمارة رأس الخيمة.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، المدير العام لبلدية رأس الخيمة، أن الدائرة تعمل على دعم وتيرة التطور، وتسهيل تقديم الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ضمن جودة عالية في الوصول لخدمات دائرة البلدية، وبكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي.

من جانبها، قامت المهندسة عائشة الشحي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، بتقديم نبذة مختصرة عن المركز وأهدافه، وأهم المبادرات الاستراتيجية والخطط التشغيلية التي تدعم دور المركز في حكومة رأس الخيمة.