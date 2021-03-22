«السلامة الغذائية»: توصيل المياه المعالجة لـ 4000 مزرعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أهمية الحفاظ على الموارد المائية، في ظل شح المصادر المتجددة، من خلال ضمان الاستغلال الأمثل لها، وتجنب الممارسات الخاطئة التي تزيد من تفاقم مشكلة هدر المياه واستنزاف مواردها.

وتعمل الهيئة على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، ومن أهم هذه المشاريع توصيل المياه المعالجة إلى أكثر من 4000 مزرعة في نهاية 2021، ما سيسهم في زيادة المساحات المزروعة، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتصل باحتساب كميات المياه المستخدمة في الزراعة حسب أنواع المحاصيل وبرامج التوعية بالإدارة المتكاملة للري.

وأكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، والذي يصادف 22 من مارس من كل عام، أهمية الحفاظ على المياه التي تعتبر مصدراً أساسياً للإنسان والحيوان والنبات، ويتطلب من الجميع إدراك مدى أهمية هذا المورد، وضمان توفره للأجيال القادمة بالكمية والجودة المناسبة.