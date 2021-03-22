إنجاز مشروع ممر مشاة في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع إنشاء ممر مشاة بمدينة زايد من تقاطع طريق الشيخة سلامة بنت بطي، مع طريق المدينة في اتجاه المنطقة الصناعية بطول 1025 متراً، وبعرض مترين، وتحرص بلدية منطقة الظفرة عند تنفيذ الطرق على إنشاء حارات تباطؤ وتزايد للسرعة لتسهيل انسيابية دخول وخروج السيارات، والمحافظة على سلامة وممتلكات مستخدمي الطرق. وتتضمن الطرق مواقف للوقوف الآمن للباصات لنقل الركاب.

ويهدف المشروع إلى وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، كما يهدف إلى توفير مماشٍ بالمدينة لممارسة رياضة المشي، وتجنب تعرض المشاة للحوادث المرورية عند استخدام المسار الأيمن للطريق الأسفلتي.

وتواصل البلدية عمليات تطوير وتحسين الطرق والمماشي بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق، كما تقوم البلدية بتحسين الطرق والجزر الوسطية على مستوى مدن المنطقة للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر العام، من خلال استخدام النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي.