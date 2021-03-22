«التوطين»: موظفو 5 أنشطة تجارية الذين لم يتلقوا اللقاح سيجرون فحصاً كل 14 يوماً

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في 5 أنشطة تجارية إلى إلزام العاملين لديها ممن لم يتلقوا لقاح «كوفيد - 19» بإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل أربعة عشر يوماً، وذلك اعتباراً من 28 مارس الجاري.

تشمل الأنشطة كل من: الفنادق والمطاعم والنقل والصحة، فضلاً عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين.

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جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد - 19» بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار الحرص على تطبيق، ما يلزم اتخاذه من إجراءات التصدي للجائحة، وتوفير الضمانات الصحية كافة، للعمال وما يلزم لسرعة التعافي من آثار هذه الجائحة.

ودعا التعميم جميع منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى حث العاملين لديها على تلقى لقاح «كوفيد - 19»، وتنظيم وتسهيل ما يلزم لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والوصول لتلقي العمال جرعتي اللقاح في أسرع وقت ممكن.

وأكد ضرورة أن يتبع أي عامل مصاب بفيروس «كوفيد - 19»، أي «نتيجة فحصه إيجابية»، الآليات المعتمدة للعلاج والعزل المقررة من السلطات الصحية المختصة.