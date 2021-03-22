إشارات ضوئية للمشاة على كورنيش خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

دشنت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، ممثلة بقسم المرور والدوريات، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، عدداً من الإشارات المرورية على التقاطعات المخصصة لعبور المشاة بمدينة خورفكان على طريق شارع الكورنيش، بحضور المقدم عبدالعزيز الحمودي رئيس قسم المرور والدوريات، والرائد محمد خلفان الكندي مدير فرع شؤون المرور.

وأكد المقدم عبدالعزيز الحمودي، أن التشغيل الفعلي لإشارات المرور الجديدة يأتي في إطار خطة تحسين الكفاءة المرورية للإشارات الضوئية على شارع الكورنيش بمدينة خورفكان، بما يحقق الإنسيابية المرورية المطلوبة والارتقاء بمستويات الأمن والسلامة لمرتادي ومستخدمي الطريق من سيارات ومشاة على حد سواء.

وأهابت شرطة الشارقة بقائدي المركبات والمشاة، بضرورة الالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته والتقيد بإشارات المرور ولوحات الطريق الإرشادية والتحذيرية، والتوقف التام عند علامات الوقوف والأماكن المخصصة لعبور المشاة، مراعاة لحقوق المشاة ،ومنحهم أولوية العبور الآمن، وعدم تخطي الطريق إلا بعد التأكد من سلامة العبور، حفاظاً على سلامة الجميع.