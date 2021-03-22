حجز 1097 مركبة سببت الضجيج والإزعاج في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن حجز 1097 مركبة مُخالفة لقوانين السّير والمرور، نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية، وذلك خلال الحملة المرورية التي أطلقها مركز شرطة بر دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور لضبط «مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج»، في الفترة من 11 فبراير الماضي إلى 17 من مارس الجاري في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي.

وقال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور: إن حملة «مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج» تهدف إلى المساهمة في ضبط أمن الطريق وتقليل حوادث الوفيات، والمحافظة على الممتلكات، وتحقيق السلامة الشخصية لمُستخدمي الطريق.

وأضاف أن الحملة تهدف أيضاً إلى ضبط المخالفات المرورية وخاصة المُتعلقة بتركيب إضافات لمحركات المركبات لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية والقيادة بطيش وتهور، إضافة إلى ضبط السائقين الذين يُقدمون على تضخيم أصوات الأجهزة الموسيقية في المركبة أو الدراجة النارية.

ودعا العميد المزروعي سائقي المركبات وخاصة الشباب إلى الحد من التصرفات السلبية وعدم قيادة المركبات التي تسبب ضجيجاً وإزعاجاً نتيجة لإجراء تعديلات على محركاتها، وحثهم على عدم تشغيل جهاز التسجيل والموسيقى بأصوات عالية، من أجل لفت الأنظار والتباهي، لما لذلك من مخالفة صريحة لقانون السير والمرور.

من جانبه، أوضح العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، أن ضبطيات المركبات المُحتجزة توزعت بين 994 مركبة في شارع الجميرا، و79 مركبة في شارع الوصل، و3 مركبات في شارع زعبيل، و21 مركبة في شارع الثاني من ديسمبر، مؤكداً أن المركبات المضبوطة يمتلكها أشخاص من 9 جنسيات متنوعة.