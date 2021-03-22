الوقوف على سير العمل في محاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين

أم القيوين (وام)

استأنف المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، جولاته التفقدية في المحاكم الاتحادية في الإمارات الشمالية، حيث زار دور القضاء في إمارة أم القيوين وعجمان والشارقة، ورافقه خلال جولته كل من عبيد الظاهري وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات القضائية، والمستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبدالله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة.

والتقى النقبي، خلال الجولة التفقدية، رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والشرعية والقضاة والموظفين، واستمع اليهم في الاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة، واطلع كذلك على سير العمل القضائي، وإجراءات عمل الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة للمراجعين عن بُعد، في مختلف إدارات وأقسام المحاكم، ووجه باستكمال تنفيذ الخطة الخاصة بإغلاق مراكز إسعاد المتعاملين تباعاً وفق الجدول الزمني المعد لذلك، وأوصى بضرورة التأكد من تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، لاسيما خلال الوضع الراهن، حيث تبذل الدولة، ممثلة بجميع المؤسسات الحكومية جهوداً استثنائية كبيرة تكفل أمن وسلامة المتعاملين والموظفين.

بعد ذلك وخلال جولة القائم بأعمال وكيل العدل استمع إلى ملاحظات الموظفين والمراجعين في المحاكم حول الاشكالات والتحديات التي قد تواجههم في أعمالهم ومراجعاتهم، وفي نهاية الزيارة أثنى القائم بأعمال وكيل وزارة العدل على الجهود الطيبة التي لمسها خلال زيارته، وعكست انسيابية العمل، وحث الموظفين على أهمية تعزيز استراتيجية العمل بروح الفريق، والحرص على التأكد من تميز الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين بشكل دائم وفق أفضل المستويات وسرعة الإنجاز للخدمات القانونية والقضائية التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية والذكية ومرافقها في مختلف أنحاء الدولة.