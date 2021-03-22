شرطة الشارقة تنقذ سائحاًً سقط في منطقة جبلية

الشارقة (الاتحاد)

تمكن مركز شرطة مليحة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، من إنقاذ سائح إيطالي الجنسية يبلغ من العمر 42 عاماً، بعد أن سقط من علوٍ بجبل مليحة بمنطقة وعرة صعبة الوصول وسط الصخور، أثناء وجوده أعلى الجبل برفقة اثنين من رفاقه، وقام أحدهما بإرسال مكان نقطة موقعهم فوق الجبل بعد تواصل مركز الشرطة معه.

وتفصيلاً للحادث، تلقى مركز شرطة مليحة بلاغاً من الإسعاف الوطني عند الساعة 9:50 صباح الأحد الماضي، يفيد بإصابة شخص بإصابات متفرقة من جسده على جبل مليحة، نتيجة لسقوطه من مكان مرتفع بالجبل واستقراره بمكان يصعب على سيارة الإسعاف والمسعفين الوصول إليه، وعلى الفور تحركت دوريات الاختصاص من المركز، وتم التواصل مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ لإرسال مروحية لموقع الحادث.

وبعد جهد كبير بذله فريق الإنقاذ بسبب عدم دقة الموقع، وسوء الأحوال الجوية، ووعورة المنطقة، تمكن من الوصول لموقع الشخص المصاب على ارتفاع شديد الانحدار بلغ نحو 50 قدماً، وكان في حالة إعياء بعد تعرضه لكسر باليد وجرح غائر بالرأس ورضوض متفرقة بأنحاء جسده جراء السقوط، وتمت طمأنته وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل أفراد المركز، ونقل بواسطة الطائرة المروحية التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم. وأشار المقدم سالم سلطان الكتبي مدير مركز شرطة مليحة، إلى جاهزية المركز والأفراد العاملين فيه للتعامل مع هذا النوع من البلاغات، نظراً لطبيعة المنطقة الجبلية، التي تشهد إقبالاً كبيراً من هواة تسلق الجبال، سواء من قبل المواطنين أو المقيمين والسائحين، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر عند ممارستهم هذا النوع من الرياضات، مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.