تفاهم لتطوير أمن وسلامة طرق دبي

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع اونستار جلوبال سيرفيسيز كوربوريشن – فرع دبي عن بُعد، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة في مجالات تطوير عمليات الأمن وسلامة الطرق وتطوير تكنولوجيا السلامة على الطرق.

ووقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء مهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، وعن جانب اونستار جلوبال سيرفيسيز غاري ويست، بحضور المقدم مهندس عبد الله أحمد الملا نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتقنيات بالوكالة، والنقيب علي سيف الرمسي رئيس قسم التطوير الإلكتروني، وعدد من الضباط.