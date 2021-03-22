«إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي»: إلزامية فحص «كورونا» كل أسبوعين لموظفي القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، إجراءً جديداً فيما يخص فحص مسحة الأنف PCR لموظفي القطاع الخاص.

وجاء على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على «تويتر»، أن «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد إلزامية فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين مجاناً لموظفي شركات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والخدمية».

وأضاف المكتب أن هذا الإجراء يأتي «تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المطبقة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وحرصاً على الصحة العامة».



