طقس الإمارات غدا الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، بإذن الله، صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ويكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ستكون الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي يكون خفيف الموج .. فيما يحدث المد الثاني عند 07:53 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:44.

يكون بحر عمان خفيف الموج .. فيما يحدث المد الأول عند 19:04 والمد الثاني عند الساعة 05:13 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:31.