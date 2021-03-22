«برج خليفة» يتزين بألوان اليوم العالمي لمتلازمة داون

اكتسى «برج خليفة» باللونين الأزرق والأصفر، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 مارس من كل عام، وذلك ضمن احتفال جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وبحضور عدد من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم ومناصريهم والعاملين معهم.

وأشادت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «إعمار» التي تسلط الضوء على أهمية زيادة التوعية بمتلازمة داون، موجهة الشكر لإدارة «إعمار» لإتاحة هذه الفرصة لهم، والتي توجت الجهود التي تبذلها الجمعية لدعم ودمج وتمكين ذوي متلازمة داون واستشراف مستقبلهم.