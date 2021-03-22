القمر الاصطناعي «دي إم سات 1» يدخل مداره ويرسل أول إشارة بنجاح

أبوظبي (الاتحاد) - في إنجاز علمي جديد، وصل القمر الاصطناعي "دي إم سات-1"، القمر البيئي النانومتري الأول من نوعه الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع بلدية دبي، إلى مداره حول الأرض، بعد عملية إطلاق ناجحة من قاعدة "بايكونور" في كازخستان على متن الصاروخ الفضائي "سويوز 2.1A"، حيث انفصل القمر عن الصاروخ على ارتفاع 550 كيلومتراً عن سطح الأرض بإشراف فريق من المسؤولين والمهندسين من مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي.

وتم التأكد من دخول القمر إلى مداره وبدء مهمته العلمية بعد استلام أول إشارة من القمر في مركز تحكم المهمات الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء في تمام الساعة الرابعة واثنين وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم "الاثنين" بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، لينتقل القمر إلى مرحلة التشغيل التي ستكون تحت إشراف مركز محمد بن راشد للفضاء بالكامل، حيث سيبدأ القمر مهمته في الرصد وجمع البيانات حول جودة الهواء في إمارة دبي بعد التأكد من أداء جميع الأنظمة على متن القمر.

وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء، في حسابه على تويتر، «تم تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي دي إم سات 1 بنجاح عند الساعة 4:42 مساءً بتوقيت الإمارات».

ويُعد القمر "دي إم سات-1" أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ويحمل مجموعة من أحدث أجهزة الرصد البيئي في العالم. وقد أشرف فريق المركز على تطوير وإطلاق القمر، حيث تم تكليف جامعة تورنتو الكندية بعملية بناء القمر، الذي انتقل بعد ذلك إلى قاعدة "بايكونور" في كازخستان، بينما انضم فريق من المهندسين والخبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء إلى فريق القاعدة لإتمام عمليات الاختبار والتجهيز.