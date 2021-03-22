حمد بوعميم: الاستراتيجية تستقطب استثمارات نوعية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إطلاق الاستراتيجية الصناعية للدولة يأتي ليعزز خطط التنوع الاقتصادي، ويجعل الصناعة ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وأساساً لاستقطاب استثمارات نوعية في مجالات صناعية حيوية ورئيسية، مشيراً إلى أن المزايا التنافسية للدولة من موقع جغرافي استراتيجي ودعم حكومي وبنية تحتية متطورة في النقل والخدمات اللوجستية تجعل من الدولة خياراً مثالياً للصناعات المستقبلية الواعدة.

ولفت بوعميم إلى أن الإمارات تواصل بفضل قيادتها الرشيدة المضي بثقة وعزيمة لتسخير كافة الطاقات والموارد بما يضمن مساهمة كافة القطاعات الحيوية في تحقيق أهداف مسيرة، وبناء الغد الأفضل للأجيال المقبلة.

وأضاف أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم استراتيجية صناعية للدولة يعكس رؤية سموه في أهمية الاستعداد للمستقبل وفق أسس صلبة، ويؤكد الحرص على تحقيق انطلاقة قوية في عام الخمسين تكون فيه الصناعة ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل الوطني".

جاذبية الاستثمار الصناعي

وأوضح بوعميم أن: "تحديد مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد القادم برفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم يعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين، ويتيح الفرصة أمام زيادة مساهمة التقنيات والحلول الحديثة في تطوير القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والكفاءة، كما أن الدعم المقدم لتأسيس 13500 شركة خلال الأعوام العشرة المقبلة سيشكل إضافة نوعية على مستوى تنويع محفظة منتجات القطاع الصناعي في الدولة، وبالتالي التأكيد على ريادة الاقتصاد الإماراتي والحفاظ على متانته ومعدلات نموه، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية لهذه الاستراتيجية ستنعكس على مختلف القطاعات الأخرى في الدولة، وخاصة القطاع التجاري وقطاعات الخدمات اللوجستية."



