القرية العالمية تمدد موسمها حتى 2 مايو المقبل

أعلنت القرية العالمية، عن تمديد موسمها الخامس والعشرين أسبوعين كاملين، ليكون آخر يوم 2 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يكون هذا التمديد موضع ترحيب استثنائي في جميع أنحاء الإمارات، حيث سيتمكن الضيوف من زيارة القرية العالمية لمدة أطول، والاستفادة من تجارب التسوق الفريدة والمميزة لشهر رمضان المبارك من حول العالم.

وسيتم تغيير ساعات العمل خلال شهر رمضان، لتكون من السادسة مساءً حتى الثانية صباحاً، للتمكن من استقبال الضيوف خلال أوقات الفطور والسحور، ومع تجارب التسوق الفريدة من نوعها، وتجارب الجولات والألعاب الترفيهية العائلية، وخيارات المأكولات الشهية، والأجواء الاحتفالية الرائعة، تشكل القرية العالمية وجهة رمضانية مثالية للجميع.