فيديو.. محمد بن راشد: أطلقنا استراتيجية صناعية جديدة للدولة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، عن إطلاق استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

محمد بن راشد: أطلقنا استراتيجية صناعية جديدة للدولة

جاء ذلك في تغريدة لسموه عبر صفحته الرسمية في «تويتر»: "أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn..استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ... تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".

وأضاف سموه "هدفنا من الاسترتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة ... كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة .. كما أطلقنا اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الاعلامية .. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالميا .. وترسيخ تنافسيتها صناعياً".