5 أبريل آخر موعد للتسجيل في أبحاث «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج الأبحاث أمام الطلاب الجامعيين الزوار من جامعة نيويورك وشنغهاي ومختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح البرنامج للطلاب فرصة المشاركة في المشاريع البحثية تحت إشراف الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث يعد البرنامج منصة تتيح للطلاب الزوار المساهمة في مختلف المشاريع خلال الفترة من 23 مايو إلى 29 يوليو 2021، وتنتهي فترة قبول طلبات التسجيل في 5 أبريل 2021. للاطلاع على شروط التأهل وخطوات تقديم الطلبات، يرجى زيارة هذا الموقع الإلكتروني.

وقالت فرحانة غُها، المدير المساعد في مكتب أبحاث الطلبة في جامعة نيويورك أبوظبي: «يعتبر برنامج الأبحاث للطلاب الجامعيين الزوار فرصةً رائعةً لتطوير مهاراتهم البحثية والمساهمة في مشاريع مهمة تحفّز الإبداع والابتكار، إذ سيحظى الطلاب بتجربة تعليمية مميزة، أثمرت فيما سبق عن فرص للتعاون المستمر والأبحاث العلمية محتملة النشر».