«بلدية أبوظبي»: زينة رمضان تنشر السعادة

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والدوارات في العاصمة أبوظبي والمدن الخارجية احتفاءً باقتراب حلول الشهر الفضيل، تعزيزاً للقيم الروحانية، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وتعمل البلدية على تركيب زينة رمضان في عدد من الشوارع الرئيسة في أبوظبي، هي: شارع كورنيش أبوظبي الذي يشهد توافداً كبيراً من كافة أفراد المجتمع طيلة ليالي الشهر الفضيل، وكذلك شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ راشد بن سعيد، شارع الخليج العربي، شارع المرور، وكذلك تزيين عدد من الشوارع الفرعية بالعاصمة أبوظبي و5 جسور، و12 دواراً.

كما تعمل البلدية على تزيين شوارع في المدن الخارجية مثل: مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، وبني ياس، والمفرق، والشهامة، والسمحة، والشامخة، والباهية، وعدد من الجزر التابعة لإمارة أبوظبي، حيث تعمل البلدية في رمضان من كل عام ومع كل مناسبة أخرى أيضاً، على زيادة الرقعة الجغرافية التي يتم تزيينها احتفاءً بأي مناسبة.