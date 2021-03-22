الكشف عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث تضم 12 دولة وإقليماً وهي أستراليا والسعودية والصين والمغرب وآيسلندا وبروناي وبوتان وجرين لاند وسنغافورة وموريشيوس ونيوزيلندا وهونج كونج.

حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

مدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:

أستراليا

السعودية

الصين

المغرب

آيسلندا

بروناي

بوتان

جرين لاند

سنغافورة

موريشيوس

نيوزيلندا

هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

يرجى العلم بأنه جاري تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.