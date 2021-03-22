الإمارات تطلق بنجاح القمر الصناعي "دي إم سات 1"

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتعاون مع بلدية دبي، الاثنين، بنجاح القمر الاصطناعي النانومتري «دي إم سات 1».

وانطلق القمر من ميناء بايكونور الفضائي في جمهورية كازاخستان على صاروخ الإطلاق «سايوس».

ويهدف القمر الاصطناعي إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الإمارات إضافة إلى رصد تراكيز الجسيمات العالقة في الغبار ورصد تراكيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي «ثاني أكسيد الكربون و الميثان وبخار الماء».