«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق «النخبة»

دبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، مبادرة الشهادات المهنية التخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»؛ بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية معتمدة، تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية، ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في «الهيئة»، أن مبادرة الشهادات المهنية التخصصية «النخبة» واحدة من المبادرات الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات موظفي الحكومة الاتحادية، بما يضمن تنافسية الدولة ويحقق ريادتها العالمية.

وأكدت أن «النخبة» تخدم مساعي «الهيئة» الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري العامل في الحكومة الاتحادية، ودعم الوزارات والجهات الاتحادية نحو تطوير مهارات وقدرات موظفيها التخصصية، بما يلبي تطلعات الحكومة الرشيدة وتوجهاتها المستقبلية، نحو تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، لجهة استشراف المستقبل، والاستعداد الجيد له، بما يحقق الريادة والتنافسية العالمية للدولة ضمن المجالات كافة.

وقالت إن مبادرة الشهادات المهنية التخصصية تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة، لتحقيق الأهداف المؤسسية، والانطلاق نحو المستقبل، متسلحين بمهارات عالية وقدرات تخصصية، من خلال حصولهم على شهادات مهنية تخصصية معتمدة من جهات الاختصاص محلياً وعالمياً، حيث يتم تقديم هذه الشهادات المهنية، على مدار العام، عن طريق أفضل مزودي التدريب، ومعاهد وجامعات رائدة في كافة التخصصات ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية لموظفي الحكومة الاتحادية.

وذكرت أنه تم إطلاق 40 شهادة مهنية لشهر مارس، ضمن مجالات عدة، موزعة على 10 عوائل وظيفية هي «المالية والمحاسبة، والموارد البشرية، والتدقيق والحوكمة، والصحة والسلامة، والتطوير المؤسسي، والإعلام، وإدارة البرامج والمشاريع، والهندسة، وخدمات الدعم المؤسسي، وتقنية المعلومات».

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق حزم شهادات شهرية مماثلة، بالشراكة مع العشرات من مزودي التدريب، ضمن كافة التخصصات بشكل شهري، عبر صفحة المبادرة على موقع الهيئة الإلكتروني.