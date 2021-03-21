طحنون بن محمد: نبع الخير

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بمناسبة يوم الأم.

ووجه سموه تهانيه إلى الأمهات في كل مكان، داعياً سموه لهن بالخير والطمأنينة وراحة البال.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل عام وأم الإمارات، الشيخة فاطمة بنت مبارك نبع الخير، بكل خير. وكل عام وأمهاتنا والأمهات في كل مكان، بخير وطمأنينة وراحة بال».